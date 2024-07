Bundesdruckerei auf Hochtouren – Reisepässe und Co lassen auf sich warten

Dokumente in Villingen-Schwenningen

1 Alexander Fischer sitzt an seinem Schreibtisch im Bürgeramt. In der Hand hält er links den offiziellen Reisepass in rot und rechts den vorläufigen Reisepass in grün. Foto: Elena Baur

Mit dem Beginn der Sommerferien heißt es für viele Menschen raus aus den eigenen vier Wänden, Koffer packen und weg. Doch der beantragte Reisepass kommt nicht. Was Bürger jetzt tun können? Unsere Redaktion erkundete sich bei der Stadt Villingen-Schwenningen.









Link kopiert



Die Reisezeit beginnt mit den Sommerferien erst so richtig. Viele freuen sich auf diese Zeit und das Reisen in ferne Länder. Ärgerlich nur, wenn es an einem Stück Papier hapert. Doch genau das kann derzeit der Fall sein.