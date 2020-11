Dokumentation Horber filmt größte Arktis-Expedition aller Zeiten

140 Tage in dunkler Polarnacht und bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Minus: Den Filmteams wurde viel abverlangt. Grieß schildert im Gespräch mit unserer Zeitung: "An Bord des Schiffes war es ja kuschelig warm, aber draußen herrschten Temperaturen von unter 40 Grad Minus. Das Kälteste, das ich persönlich erlebt habe, war zwar nur 27 Grad Minus – aber für mich hat’s gereicht."

Die Dokumentation beginnt mit dem Ablegen der Polarstern im September 2019 im norwegischen Tromsø und nimmt die Zuschauer mit auf die Reise zum Nordpol. Die Produktionsfirma schildert aus dem Inhalt des Films: "Die Kamera begleitet die aufregende Suche nach der perfekten Scholle mit sondierenden Helikopterflügen, Skidoo-Touren und der ersten Begehung zu Fuß. Sie beobachtet den Aufbau der Forschungsstadt auf der Eisscholle, Eisbärenbegegnungen, riskante Situationen durch Risse im Eis, Schneestürme in der Nacht, die Dunkelheit der Polarnacht und den Alltag der Crew und der Wissenschaftler an Bord."

Die Eiswüste ist ein gefährlicher Ort

Gefahr, Angst, Wachsamkeit draußen auf dem Eis - all das hat Philipp Grieß am eigenen Leib gespürt. Er erzählt: "Ich war zuerst völlig beeindruckt. Du denkst, du bist auf einem anderen Planeten. Man läuft über einen gefrorenen Ozean - eine Eisschicht mit vier Kilometer Wasser darunter."

Doch die Eiswüste ist ein gefährlicher Ort. "Es ist eine Landschaft, die dir in jedem Augenblick entgegenschreit, dass du nicht hierher gehörst." Nur mit guter Ausrüstung in Reichweite sei das Überleben möglich. "Es ist auch lebensgefährlich, dort einfach übers Eis zu spazieren", so Grieß. Denn in der Arktis gibt’s neben gefährlichen Bodenbewegungen auch Eisbären, mit denen nicht zu spaßen ist. "Einmal waren wir draußen und hörten von der Brücke des Schiffes Eisbärenalarm. Die Tiere waren dabei, uns unseren Weg zum Schiff abzuschneiden", erzählt Grieß.

Während der gesamten Dauer der Expedition waren täglich zwei Kameraleute an Bord im Einsatz, die nach jeder Etappe abgelöst wurden. "Damit waren insgesamt zehn Dokumentarfilmer auf den fünf Etappen dabei. Um die Filmcrew mit dem notwendigen Equipment für ein Jahr auszustatten, wurde insgesamt über eine Tonne Kamera-Equipment im September 2019 auf die Polarstern verfrachtet", informiert die Produktionsfirma.

Noch in Horb verwurzelt

Was er während der Zeit im hohen Norden am schmerzlichsten vermisst hat? "Etwas Grünes. Einen Baum. Oder auch nur einen Stein", sagt er. Denn in der Arktis gibt es nur den Himmel und das Eis. "Als wir zurück in Tromsø waren, habe ich erst einmal einen Baum umarmt."

Grieß selbst ist noch in Horb verwurzelt. "Meine Eltern leben in der Nähe des Stadions." An Weihnachten will er sie und andere alte Freunde besuchen. Er erinnert sich auch gerne ans Martin-Gerbert-Gymnasium, wo er 2001 das Abitur gemacht hat. Dach studierte er Geschichte und Sozialwissenschaften in Berlin. "Ich wollte aber nicht mein Leben in Archiven verbringen", erinnert er sich. Ihn zog es in die große Welt.

2009 absolvierte er ein Trainingsprogramm für junge Regisseure, und 2010 wurde er selbstständiger Kameramann und Regisseur. Seit 2019 ist er Produzent von High-End-Dokumentationen.

Und die nächste nimmt bereits Gestalt an. "Wir wollen nach der Arktis auch in die Antarktis."

Übrigens: Grieß war nicht der einzige Horber am Nordpol Gregor Reinbold, Tonmann und Kameratechniker, begleitet ihn schon seit vielen Jahren auf Drehs um die ganze Welt (USA, Brasilien, Tahiti). "Vor fast 25 Jahren haben wir uns in der nicht mehr existierenden Kneipe Rapunzel kennen gelernt", erzählt Grieß. "Uns beide hat die Sehnsucht nach Expeditionen und fernen Reisen aus Horb weg geführt. Aber die Heimat ist es natürlich trotzdem geblieben."