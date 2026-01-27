Dörflichen Charakter erhalten: Neubulach will in der Julius-Heuss-Straße keinen Wildwuchs von Werbetafeln

Der Ortskern von Neubulach hat seinen besonderen Charme. Er soll seinen Charakter behalten, aber auch weiterentwickelt werden. Mit diesen Maßnahmen will die Stadt das gewährleisten.
Die Vorstellungen über die Entwicklung von Neubulach haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Jetzt steht fest: Der Ortskern an der Julius-Heuss-Straße (Ortsdurchfahrt) soll seinen dörflichen Charakter behalten. Fehlentwicklungen soll es nicht geben. In den 1980er-Jahren gab es noch andere Ideen, wie sich dieser Ortskern entwickeln soll.