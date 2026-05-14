Dönertest in Balingen: Das macht den besten Döner der Stadt aus

Imo Usak ist Chef des Orient Imbiss in Balingen. Mit 700 Stimmen gewann er den Dönertest unserer Zeitung. Wir waren zu Besuch.
Als die Presse zu Besuch kommt, fährt Imo Usak gerade mit dem Auto nach Spanien. Er hat Glück; in Balingen regnet es seit Stunden, die Temperaturen sind abgesackt. Yusuf Usak, Imos Vater, sitzt an seiner Statt im Orient Imbiss. Die Siegerurkunde nahm der Sohn bereits am Freitag eilig entgegen, gerade noch rechtzeitig vorm zweiwöchigen Urlaub. Und jetzt, am Montagnachmittag, hat der Vater viel zu erzählen.