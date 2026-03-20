Döner in Sulz: Zum Zuckerfest – Dönerläden geben Einblick in die Fastenzeit

Mit dem Sonnenuntergang zum 19. März ging das diesjährige Fasten für Muslime zu Ende. Die Dönerläden geben zu Beginn des Zuckerfestes einen Einblick, wie es in der Zeit lief.

Während der Fastenzeit vom 18. Februar bis zum 19. März verzichten auch dieses Jahr viele Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Erst am Abend, beim sogenannten Fastenbrechen – dem „Iftar“ –, wurde gemeinsam gegessen. Diese Verschiebung macht sich in der Gastronomie besonders bemerkbar – so auch in den Sulzer Dönerläden.

„Viele nehmen gleich für mehrere Personen mit“ „Tagsüber ist es deutlich ruhiger als sonst“, berichtet der Besitzer von „Ayren Pizza“, der Dönerbunde neben dem Eiscafé Roma. Viele Stammkunden, die sonst mittags vorbeikommen, blieben in der Zeit es Ramadan zuhause und würden erst nach dem Sonnenuntergang ins lokal kommen.

Dafür läuft das Geschäft am Abend umso intensiver: „Kurz nach Sonnenuntergang wird es richtig voll. Dann kommen Familien, Freunde oder größere Gruppen.“ So wurde auch schon öfter mal der Dönerspieß leer. Das sei in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen.

Nach Sonnenuntergang wurde es auch beim „Side Grill“ voll. Foto: Leonhardt

Ähnliche Erfahrungen macht man auch bei „Side Grill“, nicht weit von von der Berufsschule in Sulz. „Der Unterschied ist deutlich“, heißt es dort. Während zur Mittagszeit nur wenig Betrieb herrscht, steigt die Nachfrage am Abend stark an. Besonders auffällig: Die Bestellungen fallen oft größer aus. „Viele nehmen gleich für mehrere Personen mit.“

Festliche Stimmung am Abend

Bei „Halal Kebab“ am Marktplatz zeigt sich dieses Muster ebenso: „Wir stellen uns darauf ein, dass abends mehr Gäste kommen“, erfährt unsere Redaktion im Gespräch mit den Mitarbeitern.

Während es tagsüber ruhig bleibt, entstehe am Abend eine fast fast schon festliche Stimmung, heißt es bei den Dönerläden im Neckartal.

Am Marktplatz gibt es Döner bei Halal. Foto: Leonhardt

Für viele gehört der gemeinsame Besuch im Dönerladen inzwischen zum Ramadan dazu – sei es vor Ort oder als schnelle Mahlzeit für zuhause. Und mit dem Ende des Ramadan und dem damit einhergehenden Beginn des Zuckerfestes dürfte es in den Dönerläden auch während der Sonnenzeit wieder voller werden.