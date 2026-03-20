Döner in Sulz: Zum Zuckerfest – Dönerläden geben Einblick in die Fastenzeit

Mit dem Sonnenuntergang zum 19. März ging das diesjährige Fasten für Muslime zu Ende. Die Dönerläden geben zu Beginn des Zuckerfestes einen Einblick, wie es in der Zeit lief.
Während der Fastenzeit vom 18. Februar bis zum 19. März verzichten auch dieses Jahr viele Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Erst am Abend, beim sogenannten Fastenbrechen – dem „Iftar“ –, wurde gemeinsam gegessen. Diese Verschiebung macht sich in der Gastronomie besonders bemerkbar – so auch in den Sulzer Dönerläden.