„I han di arsch gar edd kennt“ – wer so begrüßt wird und beleidigt ist, versteht kein Schwäbisch. Das lernten die Hechinger am Freitag von Dodokay.

Um das Missverständnis gleich mal aufzuklären. Was wie eine Beschimpfung mit dem Pfui-Wort für Popo klingt, heißt auf Hochdeutsch: „Ich habe dich zuerst gar nicht erkannt“. Schwaben verstehen lernen, aber auf die „luschdige“ Art, das ist sein Motto. Und das funktioniert „subber“, wie der Schwabe sagen würde.

Strömender Regen und 15 Grad Lufttemperatur

Mit Schwabenversteh-Gags brachte Dodokay mit seinem Programm „I bin’s selber“ das Hechinger Publikum am Freitag buchstäblich zum lachkreischen. Und dazu gehörte schon was. Denn er spielte als Auftakt zum Open-Air-Kino bei strömendem Regen und frösteligen 15 Grad Lufttemperatur spätnachts ab 22 Uhr auf der Hechinger Freibadwiese. Dodokay tigerte in einem kleinen Bühnenzelt mitten auf der Wiese rum. Dann kamen etliche Reihen leere, weiße Monoblock-Stuhlreihen, und das etwa 100 Personen starke Publikum drängte sich dick eingemummelt weit dahinter m Zelt. Leute unter solchen Bedingungen hellauf glücklich zu machen – dazu gehört schon was.

Durchbruch mit schwäbisch synchronisierten Filmen

Dodokay wurde deutschlandweit vor allem damit bekannt, dass er Filmschnipseln aus Fernsehnachrichten und Kinofilmen mit urschwäbisch gesprochenen Unsinnstexten synchronisiert hat und ins Internet stellte. Da liegt James Bond mit einer Blondine im Bett und erklärt ihr die Vorteile einer Elektro-Badspeicherheizung. Oder in Krieg der Sterne wird Darth Vader wieder erweckt und mit einem „Au scho wach?“ begrüßt.

Schwäbische Floskeln haben ihren bizarren Reiz

Gerade diese schwäbischen Floskeln haben es dem Reutlinger angetan. Dass sich Schwaben bei Veranstaltungen mit einem „Hoi, send ihr auch scho do?“ begrüßen, findet er hohl. Es sei ja klar, dass man nicht erst später komme. Oder wenn einen die Mutter am Festnetztelefon anruft und „hoi, bischd drhoim?“ fragt. Und wenn einer eine Erklärung nicht versteht und nachfragt, fange der Schwabe stets mit einem „Ha“ an, was auf hochdeutsch heiße: „Bist du so blöd, dass du das nicht verstanden hast“.

Dodokays Talent als Stimmenimitator fasziniert

Das einen das zum lachen bringt, liegt zum einen an Dodokys Talent als Stimmenimitator. Hausmeister, Nachbarin mit schriller Stimme, Handwerker-Bruddler, egal – mit bloßer Stimme lässt er Menschen vor dem geistigen Auge entstehen. Und er hat ein Talent, typische Lebensszenen zu erzählen. Da braucht er dann oft gar keine Pointe mehr, um sein Publikum zum lachen zu bringen.

Dodokay verabschiedet sich von Bühnenpräsenz

Für Dodokay war der Abend in Hechingen der vorläufige Abschied seiner Bühnenpräsenz. Er hat eine Medien-Produktionsfirme, „und um die will ich mich jetzt wieder ein bissle mehr kümmern“, meinte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Internet aber bleibt er präsent mit seinen Kurzfilmen. Wer da reinklickt, sollte Zeit mitbringen. Meistens will man dann die nächsten Filme auch noch sehen.

Ralf Merkel hofft auf besseres Wetter für das Open-Air-Kino

Dass das auch für das Hechinger Open-Air-Kino gilt, darauf kann der Hechinger Kino-Chef Ralf Merkel nur hoffen. Mal wieder macht ihm das Wetter Sorgen. Bei Dodokay wären an einem warm-trockenen Sommerabend locker über 500 Gäste gekommen, war er sich sicher.

Bis zu Pipi Langstrumpf verstreicht noch viel Zeit

Andererseits: Mit Dodokay hat die Kinowoche erst begonnen. Am Montag, 4. August, läuft „Wunderschöner“, am Dienstag „Jurassic World“, „Die nackte Kanone“ am Mittwoch, „Der Pinguin meines Lebens am Donnerstag, „Like a complete unknown“ am Freitag, „F1 – Der Film am Samstag“, „Drachenzähmen leicht gemacht „ am Sonntag, am Montag „Nur noch ein einziges Mal“ und am Dienstag vermittelt „Pipi in Taka-Tuka-Land“ nostalgische Gefühle.

Also noch einige Zeit für tolles Open-Air-Kino.