Dodokay in Empfingen: Sogar Trump imitiert er auf „Zentralschwäbisch“

Dodokay in Empfingen

1 Dodokay präsentiert in Empfingen seine Jubiläumsshow „I bin’s selber“. Foto: Schwind

Nach Veranstalterangaben feierten 400 begeisterte Besucher der Dodokay- Show am Samstagabend in der Empfinger Tälesee-Halle den Vorzeigeschwaben frenetisch und krönten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.









Der Reutlinger Comedian Dominik Kuhn, besser bekannt als Dodokay, nahm das Publikum in seiner Jubiläumsshow „I bin’s selber“ von der ersten Minute an in seiner erfolgreichen Art und Weise mit und gab Vollgas. Man sagt ihm nach, den schwäbischen Dialekt aus dem Kehrwochen- und Maultaschen-Mief geholt zu haben und zum Vorzeigeschwabe gereift zu sein.