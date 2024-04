Was Comedy-Fans Frau Metzger zu verdanken haben

Dodokay in Albstadt

1 Mit seinem Programm „I bin’s selber“ hat Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay Lachsalven am Stück generiert – vor ausverkauftem Haus in Albstadt. Foto: Karina Eyrich

„I krieg ja scho irgendwann mol d’Gosch voll, weil I so über mein eigene Volksstamm läschtere!“ Nein, d’Gosch hat Dominik Kuhn alias Dodokay nicht voll bekommen in Albstadt, zumal er ganz sachlich erklären kann, „warum so viel über Schwaben gelästert wird“ und warum er keine Badener-Witze macht.









„In katholischen Städten wird viel mehr gelacht als in evangelischen“ hat Dodokay in zehn Jahren voller Live-Bühnenshows herausfunden, „und in Baden ist eine Beerdigung lustiger als im Schwäbischen die Fasnet!“