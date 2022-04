1 Der Mötzinger Künstler will nun doch Revision gegen das Urteil zur Sicherungsverwahrung einlegen. Foto: Dedert

Der Mötzinger Künstler, der nach der verbüßten Haftstrafe wegen Totschlags seiner Mutter in Sicherungsverwahrung sollte, legt nun überraschend Revision gegen diese Entscheidung ein.















Mötzingen/Stuttgart - Er will in Freiheit seine Kunst praktizieren. Der Mötzinger Künstler Stefan E. ist vergangene Woche per Urteil zur Nachträglichen Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Diese Maßnahme gegen den 54-Jährigen, die das Stuttgarter Landgericht angeordnet hat, wurde selbst von E. in seinem Letzten Wort des Prozesses als "richtige Maßnahme" erklärt – und er stimmte dieser nachträglichen Verwahrung ausdrücklich zu, und dass er diesmal auf Revision verzichtet. Doch diese Auffassung hat sich Stefan E. offensichtlich noch einmal überlegt und nun plötzlich seinem Anwalt mitgeteilt, dass er gegen diese Anordnung doch noch Revision einlegen möchte. Er will in Freiheit kommen und finde die Verhängung der Sicherungsverwahrung jetzt nach der Verbüßung von mehr als 15 Jahren Haft für den Totschlag an seiner Mutter im Jahre 2007 als ungerecht. Noch vor zwei Wochen hatte E. nach den Ausführungen der beiden psychiatrischen Sachverständigen und dem Plädoyer des Staatsanwalts erklärt, er sehe ein, dass es für ihn in der Freiheit keine soziale Zukunft gibt und er daher dort nur im Obdachlosen-Milieu landen würde. Deshalb stimme auch er der Sicherungsverwahrung aus­drücklich zu.

Auffälliger Häftling

Nach den Gutachten hat sich E. in den vergangenen fast 16 Jahren Haft wegen des Totschlags an seiner Mutter als "abartigen Sonderling" gezeigt und nicht nur Vollzugsbeamte aufs schwerste beleidigt, teilweise sogar angegriffen – bis hin zu einem Mordversuch. Daher sei der Mann wegen seiner Gefährlichkeit kein Fall für die Freiheit, so die einhellige Meinung der Sachverständigen. Dem folgten die Richter und atmeten auch erleichtert auf, als sie erfuhren, dass gegen dieses Urteil keine Revision mehr eingelegt werde.

Umso überraschter klingt jetzt die Nachricht von Rechtsanwalt Michael Lepp aus Stuttgart, dass sein Mandant Stefan E. ihn doch noch beauftragt habe, Revision einzulegen. Bereits vor einem guten Jahr hatte die Stuttgarter Schwurgerichtskammer im ersten Prozess diese nachträgliche Verwahrung des 54-Jährigen angeordnet, was allerdings in der Revision vom Bundesgerichtshof schwer gerügt und das Urteil aufgehoben wurde. Die rechtlichen Voraussetzungen und die Verhältnismäßigkeit für diese Maßnahme sein gröblich vernachlässigt worden, schrieb der BGH in den Beschluss. Deshalb musste das Gericht jetzt neu verhandeln – mit demselben Ergebnis.

Anwalt sieht gute Chancen

Obwohl sich die drei Berufsrichter der 19. Strafkammer mit ihren beiden Schöffen diesmal große Mühe machten, Pro und Kontra für eine nachträgliche Sicherungsverwahrung auszuloten, um nicht wieder denselben Fehler wie ihre Kollegen zu machen, scheinen die Chancen einer neuerlichen Aufhebung durch das höchste deutsche Gericht gut zu stehen, wie Anwalt Lepp meint. Er vertritt nach wie vor die Ansicht, dass Stefan E. noch kein Kandidat für eine solche Verwahrung ist, weil die Voraussetzungen dazu fehlen. "Denn da müssten viele andere Straftäter, die nach ihrer Haft frei kamen, wieder eingesperrt werden, so Lepp.