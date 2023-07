Drei Abgänge aber kein Neuzugang, so wollte man bei der TSG Balingen eigentlich in die neue Saison gehen. Jetzt ist doch noch ein interessanter Spieler ins Balinger Netz gegangen.

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat Levis Schaber unter Vertrag genommen. „Ein junger Spieler mit Bezug zur Region und großem Talent“, sagt Geschäftsführer Jonathan Annel.

Gute fußballerische Ausbildung

Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom 1. FC Heidenheim zur TSG. Auf der Ostalb war er für die Heidenheimer Bundesliga-A-Junioren im Einsatz. Zuvor kickte Schaber, der aus Freudenstadt stammt, unter anderem für die Nachwuchsteams des SSV Reutlingen und des VfL Nagold.

Mit dabei im Trainingslager in Südtirol

Der Neuzugang absolvierte mit seinem künftigen Team bereits alle Übungseinheiten sowie auch das Trainingslager in Südtirol und hinterließ dort – wie in den Testspielen – einen vielversprechenden Eindruck bei Chefcoach Martin Braun, welcher die Verpflichtung forcierte. In Schabers Vita stehen zwei Nationalmannschaftseinsätze für die deutsche U18.