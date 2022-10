1 Sie fühlt sich sichtlich Zuhause: Ernst Laumann mit der zugelaufenen Perserkatze. Foto: Gegenheimer

Zu manchen Menschen haben Tiere wohl besonderes Vertrauen. Seit vier Wochen sind Lisa und Ernst Laumann unerwartet "Katzeneltern" geworden.















Dobel - Es ist gute zehn Jahre her, da waren sie schon einmal Anlaufstelle für ein entlaufenes Tier. Damals war es Schäferhundmischling Teo, der in Ottenhausen ausgebüxt und in der ganzen Region gesucht wurde. Zwei Wochen lang konnte er zwar gesichtet, aber nie eingefangen werden. Erst Lisa Laumann gelang das mit dem richtigen Mix aus Feingefühl und Resolutheit. Der Hund kam zurück zu seinen Menschen.