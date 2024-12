1 Sankt Nikolaus besuchte den Dobler Adventsmarkt am Sonntagnachmittag und hatte Süßes dabei. Foto: Gegenheimer

Besucher des Dobler Adventsmarkts genießen die Sonne und den Glühwein. An fast 40 Ständen wurde einiges geboten.









Messi und Aramis waren die ersten, die am Dobler Dorfplatz die Adventsmarktbesucher begrüßten. Nein, nicht Fußballer und Musketier – die beiden Alpakahengste von „Heidis Alpakaparadies“ in Maisenbach-Zainen unterstützten die Kauflaune am Stand ihrer Chefin, einem von fast 40 Ständen im Kurhaus und auf dem Dorfplatz, die vor allem am Sonntag Besucher aus der ganzen Region anzogen.