Dobel "Wir sind alle erschüttert"

Große Unterstützung

Dass deren Ergebnisse Grenzen haben, zeigte sich bei einer Mitarbeiterin: Freitags noch sei das Ergebnis negativ gewesen, sonntags habe sie sich zu Hause nicht gut gefühlt, sei eigens zu einer Nachtestung gekommen. Ergebnis: positiv. "Die Viruslast war wohl am Freitag noch nicht hoch genug", vermutet Lausegger.

Bereits am Montag wurden sämtliche abkömmlichen der 40 Mitarbeiter im mobilen Testzentrum an der Höhenstraße getestet. In Absprache wiederum mit dem Landratsamt sei der die Teststation betreibende Mediziner Hendrik Niehoff im Anschluss an deren Öffnungszeit ins Heim gekommen und habe dort die restlichen Personen aus dem Mitarbeiterteam sowie sämtliche 52 Bewohner einem Test unterzogen. "Er war bis nach 20 Uhr da. Das zuständige Labor hat die Tests taggleich noch angenommen. Auch Susanne Schaeff, Ärztin in Bad Herrenalb, wäre mit Testungen eingesprungen", berichtet Lausegger über große Unterstützung. Die bis dato positiv getesteten Bewohner wurden sofort in eine eigens eingerichtete Covid-Station verlegt.

"In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist das Haus bis auf Weiteres für jeden Besuch geschlossen", erklärt Lausegger weiter, "wir haben die Angehörigen sämtlicher Bewohner telefonisch informiert". Schutzausrüstung stehe dem Personal in ausreichendem Maß zur Verfügung.

Noch zeigten die infizierten Bewohner wenige Symptome. Lediglich zwei hätten leichtes Fieber, so Lausegger. Aber man müsse die nächsten Tage natürlich abwarten. Zumal im Heim besonders viele Hochbetagte lebten – dank sehr guter Pflege. "Wir sind so gut durch das Jahr gekommen", sagt Lausegger, "nicht einmal die Grippe hat uns erwischt. Und nun das – noch dazu kurz vor Weihnachten." Kommenden Montag werden weitere Reihentestungen im Heim stattfinden.