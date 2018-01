Dobel Windpark-Drops noch nicht fertiggelutscht

"Mit unserer neuen Zweifeldsporthalle wird das sportliche Leben in Dobel im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Zentrum erhalten", konstatierte der Bürgermeister zum "größten Bauprojekt" in der Gemeinde auf absehbare Zeit. In diesem Zusammenhang hob er ausdrücklich das Wirken von Bauamtsleiter Jürgen Gall hervor, der sich über seine Arbeitszeit hinaus für das Projekt engagierte und einen noch größeren Zeitverzug verhinderte.

Engagement gewürdigt

Anerkennung erhielt zudem das Team "Offene Jugendarbeit" für sein Engagement. Nicht zuletzt für den neuen Raum im einstigen Proberaum des Liederkranzes, der am 2. Februar eingeweiht wird.

"Schon heute lässt sich absehen, dass erneut ein arbeitsreiches, herausforderndes und spannendes Jahr vor dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung liegt", sagte Schaack. So gebe es einen Maßnahmenkatalog für das Schwerpunktthema "Dorfentwicklung", der Schritt für Schritt angegangen werde. Neuer Wohnraum, für den es erste Planungsgedanken gebe, oder der Breitbandausbau sind hier markante Eckpunkte. "Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir vergleichsweise gut versorgt sind", erinnerte Schaack daran, dass noch Lücken für flächendeckendes Breitband bestünden. Ein besonderes Augenmerk richtete er zudem auf zahlreiche ehrenamtliche Helfer, die Anerkennung und Respekt verdienten. "Wir sind stolz auf sie und die Vereine, die wesentlich zur Lebensqualität beitragen", unterstrich der Bürgermeister. Sowohl der Musikverein als auch die Kids-Dance-Gruppe des TSV umrahmten mit Beiträgen das Programm.

Zur Mitwirkung auf Landkreisebene animierte außerdem der Erste Landesbeamte Zeno Danner in seinem Grußwort. "Ich begrüße zusätzliche Ideen und Engagement für die Projekte", motivierte er – nicht ohne der Bevölkerung in Dobel für ihr Engagement in unterschiedlichen Bereichen seine Wertschätzung zu zollen.