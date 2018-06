Dobel Wetter mischt beim Woodrock Festival kräftig mit

Drei Stunden lang lief alles super am Freitag: Bei mildem Sommerabendwetter fanden sich am frühen Abend schon etliche Gäste ein, genossen die entspannte Atmosphäre auf dem Bauwagenplatz oder am nahen Campingareal, kauften einen Imbiss von den stets gut aufgelegten "Damen vom Grill" oder ließen sich ein Radler schmecken.

Umsichtige Organisatoren

"Wir finden es einfach gut, dass in Dobel so was auf die Beine gestellt wird", erklärten Janet und Jörg Joel ihr Kommen auf den Dobel. Weil Tochter Katrin, die bei der Organisation mithalf, sie neugierig gemacht hatte, waren Sabine und Ari Wurzinger aus Straubenhardt gekommen: "Wir haben ein Wochenend­ticket und wollen uns am Samstag unbedingt noch ›Piknik Park‹ anhören." Bis 21 Uhr dröhnte voller Metal Power-Sound von "Axamy" von der Woodrock-Bühne.