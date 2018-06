Dobel Vorbereitung erfolgt fachmännisch

Bäume geschlagen

Was verarbeitet wurde für das Fundament, so die fleißigen Sportfreunde-Holzarbeiter, sei alles altes Polterholz, das ihnen vom Förster zugewiesen worden sei: "Vielfach Holz, das über Jahre nicht abgeholt wurde im Wald."

Schon wenige Wochen zuvor hatten die "Jedermänner" der Sportfreunde aus einem ebenfalls vom Forst bestimmten Areal die Bäume geschlagen, die die Stangen für das Umbauen der Stämme-Pyramide geben. Wer das mächtige Holzbauwerk in Flammen aufgehen sehen möchte, muss am Samstag, 14. Juli, an den Wasserturm kommen.