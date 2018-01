Dobel Viel mehr Einsätze

Zur Jugendwehr resümierte Schatz die 38 Übungen samt Raumschaftsübung in Enzklösterle. Die neu eingerichtete Umkleide für die derzeit vier Mädchen habe sich bestens bewährt. Mit der Aufnahme von vier Flüchtlingsjungen leistet die Jugendwehr ihren Beitrag zur Integration. Mit Moritz Stängle hat wieder ein Jugendfeuerwehrler seine "17+1"-Dienstzeit begonnen.

Als Ausblick auf 2018 zeigte Schatz die Neustrukturierung der Übungsabende für Kleinere und Größere auf, kündigte eine Raumschaftsübung Anfang Mai in Dobel an und stellte das Thema Kinderfeuerwehr – Abholung der Jüngsten für die Wehr – zur Diskussion. Das allseits beliebte Dorfwiesenfest war, so Kassierer Michael Stängle, wieder Haupteinnahmequelle für die Kameraden.

Wahlen standen beim sechsköpfigen Ausschuss an. Hieraus verabschiedeten sich Bernd Bruder, Patrick Friedrich sowie, so Stängle, "nach phänomenalen 34 Jahren" Karl-Heinz Neuweiler. Weiter machen Simon Großmann, Alexander Lutz und Andreas Stängle, hinzugewählt wurde mit Reinhold Becker, Tobias Kull und Florian Lutz ein junges Trio.

Bürgermeister und Feuerwehrkamerad Christoph Schaack sprach im Grußwort von großer Zufriedenheit. Er dankte Reinhold Becker für die Übernahme des bisher von ihm bekleideten Schriftführeramtes.

Gleich neun Kameraden erhielten ihre Beförderung: Fabian Bott und Alexander Schaack wurden zu Feuerwehrmännern ernannt, Dennis Fischer und Rick Weimert zu Oberfeuerwehrmännern befördert.

Philipp Greul, Michael Großmann, Christian Hamberger und Martin Lacroix sind nun Hauptfeuerwehrmänner sowie Alexander Lutz Löschmeister.

Respektvoll erhoben sich die Kameraden bei der Verleihung der silbernen Ehrennadel des Landes für Jochen Haeger für 25 Jahre aktiven Dienst und der goldenen Ehrennadel für 40 Jahre an Michael Stängle.