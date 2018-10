Dobel Viel los beim Tag der offenen Tür

Das Hauptaugenmerk des Tages lag aber auf dem medizinischen Profil der Klinik. "Wir haben hier einiges verändert", so Werner Nickels, Chefarzt der Neurologie, der darüber berichtet, dass hier ein individuell auf jeden einzelnen Patienten abgestimmtes neues Therapiekonzept entwickelt wurde. "Das macht nicht nur den Patienten Spaß, sondern auch unseren Mitarbeitern", so der Spezialist, der dem Faktor "Mitmachen" höchste Prioritäten einräumt. Von der Pflege waren verschiedene Stände aufgebaut, um Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Körperfett und Lungenfunktionen zu messen. Zudem gaben Ernährungsberaterinnen Auskunft über gesunde Ernährung und die Vermeidung von zusätzlichem Zuckerkonsum.

Chefarztvorträge

Für Eberhard Siegel, gemeinsam mit Martin Winkelmann Leiter der Inneren Onkologie, zählen Bewegung und Sport zu einem besonders wichtigen Kriterium, das in der Klinik gelebt wird. "Mein besonderes Anliegen liegt darin, die Leute, die eine Krebsoperation, eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung hinter sich haben wieder in einen guten Zustand zu bringen". Dabei profitieren die Onkologen von der Orthopädie ebenso wie von der Neurologie, die mit einer "exzellenten Physiotherapie und Ergotherapie an den Patienten arbeiten".

Mit einer dynamisch, Symptom orientierten und individuellen Therapie bekommt jeder Patienten für sein spezielles Defizit ein eigenes Programm. Besucher konnten daher viele der einzelnen Stationen von diesem Therapieansatz selbst anwenden und allein im neurologisch-motorischen Bereich 15 verschiedene Übungen testen.

Zu dem erstmals in dieser Form veranstalteten Informationstag gab es nicht nur Chefarzt Vorträge aus den relevanten Bereichen Kardiologie, Neurologie, Orthopädie, Onkologie und Psychologie sondern zudem zahlreiche Informationstische von Kooperationspartnern rund um das Thema Gesundheit.

Praxisrelevant präsentierte sich der Nachwuchs der ortsansässigen Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Werner Stängle.

Volker Bardenheuer vom Roten Kreuz, Ortsverein Bad Herrenalb-Dobel sowie der Arbeiter Samariterbund (ASB) mit Geschäftsführerin Melanie Lausegger gaben Auskunft zu Fahrdiensten und Krankentransporten.

Zeltstände sorgten auf dem Areal vor dem Klinikum für das leibliche Wohl der Gäste. Zudem spielte der Musikverein Dennach zum Auftakt des Tages unter Leitung von Jürgen Langmeier einen bunten Melodienreigen moderner Unterhaltungsmusik, während am Nachmittag der Sunshine Chor aus Neusatz für beste Stimmung sorgte.