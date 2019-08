Dobel Viel Jubel beim achten Dobler Spectaculum

Dobel - Mit Pauken und Schalmeien zogen die Ritter, Gaukler, Musikanten und Händler am späten Freitagnachmittag durch die Marktgassen und Ritterlager am Dobler Wasserturm. Voran die Bruchsaler Ritterschaft, die einmal mehr die Organisation in Händen hat. "Jubel!" wurde eingefordert und bereitwillig gespendet. Im großen Rund versammelten sich alle, um das achte Dobler Spectaculum zu eröffnen.