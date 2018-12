Dobel Verlust wird bedauert

Er ist als sachverständiger Biologe für Artenschutz vor Ort. "Sollte sich herausstellen, dass Höhlen im Baum vorhanden sind, beispielsweise von streng geschützten Fledermäusen, müsste die weitere Fällung gestoppt werden", erklärt er. Doch Ast um Ast fällt, und das Holz ist einwandfrei, keine Hohlräume, weichen oder morschen Stellen.

Immer wieder bleiben Menschen stehen, schauen eine Weile zu, machen Bilder von den Arbeiten. "Ich werde mir auf jeden Fall eine Baumscheibe vom Holz aufbewahren", sagt Bernhard Kraft und ist damit bei Weitem nicht der Einzige, der den Verlust des Baumes bedauert.

Die Bauhofmitarbeiter arbeiten derweil konzentriert weiter, bis die letzten ausladenden Äste am Boden liegen, in kürzeren Abschnitten auch die massiven Stammstücke. "Bei sechs, sieben Metern ist Schluss", sagt Schaible, "was mit dem Rest passiert, müssen andere entscheiden". Will heißen, dass die Gemeinde noch darüber beschließen will, ob der Torso stehen bleibt, eventuell weiter bearbeitet, oder ob auch dieser samt Wurzelstock entfernt und durch einen jungen Baum ersetzt wird.