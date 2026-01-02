Dobel und Bad Herrenalb: Gibt es künftig einen gemeinsamen Bauhof?

Eine Studie soll die Möglichkeit eines interkommunalen Bauhofes von Dobel und Bad Herrenalb untersuchen. Doch die Vorstellungen in den Kommunen sind noch sehr unterschiedlich.
Der Bad Herrenalber Bauhof ist marode und muss sowohl baulich als auch energetisch saniert werden. Zudem ist nur ein Teil des genutzten Gebäudekomplexes im Eigentum der Stadt, ein weiterer Teil ist angemietet. In Dobel ist die Lage fast noch schwieriger: Bis 2030 muss der Bauhof vom bisherigen Standort verlagert werden, die Gemeinde ist auf der Suche nach einem Alternativstandort.