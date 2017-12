Dobel Tragende Säule sowie Rückhalt

Dobel. Darauf war der Dobler Pfarrer Ludwig Thon stolz: Er durfte im Gottesdienst die Johannes-Brenz-Medaille in Bronze an Kirchengemeinderätin Erna Krusche überreichen. Unterschrieben vom Landesbischof Frank Otfried July, werden ihr in der zugehörigen Urkunde langjährige Verdienste im Ehrenamt bescheinigt.