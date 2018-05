Dobel Schwungvoll und beeindruckend

Zu Ehren von und gemeinsam mit "Ehren-Rolf", dem im vergangenen Jahr für 60 Jahre aktive Blasmusik geehrten Ehrenvorsitzenden Rolf Böttinger, gab es die Polka "Aus Freude zur Musik". Im Verlauf des Abends erfuhren die Zuhörer von ihm auf die Fragen von Moderator Karl-Heinz Ruff außerdem im Interview, dass "Ehren-Rolf" zu sein ganz praktisch sei, da man nicht mehr ganz so viel machen müsse als vorher als "einfacher Rolf".

Nach einem liebevoll zusammengestellten Imbiss in der Pause stieg das Orchester gut gelaunt und motiviert ein in das Medley "Classical Fantasy" großer Meister, gefolgt vom gekonnt schräg und disharmonisch beginnenden "Love Theme" aus dem Film "Der Pate", gekrönt vom Saxofon-Solo von Christa zur Nedden. Begeisternd die Ohrwurm-Filmmelodie "Winnetou und Old Shatterhand" von Martin Böttcher, die durch den E-Drum-Rhythmus von Schlagzeuger Martin Großmann den Pferdetrab fast lebensecht hören ließ. "Ein Konzert des Musikvereins Dobel endet nie mit der letzten Programmnummer", kommentierte Moderator Ruff weise vorausschauend. Zwei Zugaben folgten, die eine davon kündigte sich dem Publikum mit ihrem unvergleichlichen Rhythmus an, zu dem alle begeistert mitklatschten: "We will rock you" von Queen.

Uwe Göbel vom Kreis-Blasmusikverband ehrte im Abendverlauf Christa zur Nedden für 20 Jahre aktive Blasmusik mit der Ehrennadel in Silber, Thomas Koch für 40 Jahre Aktivität mit der goldenen Nadel mit Diamant – beide haben auch schon Ämter bekleidet und sich in der Jugendarbeit engagiert. Für 15-jährige Unterstützung des Vereins, unter anderem in der Jugendarbeit, erhielt Gerd Großmann die Förderernadel in Silber, Vereinsvize Martin Großmann die Förderernadel in Gold für 20 Jahre.

Überrascht wurde zudem Dirigent Schneider mit einer silbernen Dirigentennadel für fünfzehn Jahre Orchesterleitung ausgezeichnet, was die Musiker mit stehendem Applaus honorierten.