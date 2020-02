Dobel Schwierige Suche nach Hausarzt-Nachfolger

In einem Pressegespräch informieren er und Sabine Nobel für die Fraktion der Freien unabhängigen Dobler am Mittwoch über den Sachstand. Beruflich verhindert war Markus Treiber für die Fraktion Pro Dobel.

Viele Aktivitäten könnten nur durch den Arzt selbst auf den Weg gebracht werden, so der Bürgermeister, jedoch würde man ihn von Rathausseite durch Vorarbeiten wie Recherchen und Knüpfen von Kontakten unterstützen.

Die erste Phase des Nachbesetzungsverfahrens über die Kassenärztliche Vereinigung im Januar habe leider kein Ergebnis gebracht, wie Schaack berichtet. Die Praxis in Dobel, gut ausgestattet und in zentraler Ortslage, nahe den Zentren Pforzheim und Karlsruhe, werde noch einmal im März und – falls erforderlich – im Mai auf diese Weise ausgeschrieben. "Öfter geht nicht", so Schaack.

Direkt im Ort ansetzen

In Foren und übers Landratsamt werde um Nachfolger geworben. An diesem Abend bringt Nobel eine weitere Idee mit – das Thema ist für alle stets präsent. "MdB Hans-Joachim Fuchtel hat mir geraten, direkt im Ort anzusetzen", berichtet der Bürgermeister, "ob da jemand einen interessierten Mediziner kennt". Auch das Thema MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum, eventuell gemeinsam mit Bad Herrenalb, ist noch nicht vom Tisch.

Termin mit Bürgermeister-Kollege

In der kommenden Woche, so das Ortsoberhaupt, habe er einen Termin gemeinsam mit dem Bad Herrenalber Bürgermeisterkollegen Klaus Hoffmann bei der SRH (Träger des Klinikums Langensteinbach und der Rehakliniken in Dobel, Bad Herrenalb und Waldbronn). Auch zum MEDI-Verbund gebe es Kontakt: "Wir prüfen mehrere MVZ-Optionen."

Auch soziale Medien nutzen

In nicht öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat außerdem Ende Januar ein Budget von 10.000 Euro für Anzeigenkampagnen zur Unterstützung der Arztsuche beschlossen. "Wie trägt man es am besten nach außen, ist die Frage", so Schaack, "beispielsweise in die sozialen Medien". Das "Doc-Finding" sei allen wichtig, betonte Gemeinderätin Nobel: "Die Bürger sollen sehen, dass Gemeinde und Arzt an einem Strang ziehen und ihre Bürger nicht vergessen."