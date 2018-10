Dobel Schwer bewaffnete Männer überfallen Netto-Supermarkt

Die Räuber drohten, die Handgranate in den Laden zu werfen. Dem Kassierer wurde zeitweise eine Pistole an die Schläfe gehalten. Als die Täter das Bargeld aus den beiden offenen Kassen hatten, verstauten sie es in ihren Rucksäcken. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in nordöstliche Richtung.

Die Täter erbeuteten einen niederen vierstelligen Betrag.

Einer der Täter wurde von seinem Komplizen mit dem Namen "Jakob" angesprochen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre, 180-185 Zentimeter groß, schlank/schlaksig, blaue Augen, helle Hautfarbe, dunkle Kleidung, vermummt mit einer Art Sturmhaube, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der Täter führte Pistole und Handgranate mit sich.