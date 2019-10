Dobel Schlittehunderennen soll wieder Fuß fassen

Das Einverständnis holte sich Landau zuallererst von Daniela Bigalke, Andreas Krafts Frau, und seinem Vater Bernhard. Dieser hat mit den Schlittenhundesportlern nach Vorabsprache mit dem Landratsamt mittlerweile die infrage kommenden Strecken im Wald besichtigt. Bernhard Kraft macht aber klar: "Die offizielle Genehmigung durch den Forst steht noch aus. Davon hängt die gesamte Durchführung ab."

Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, soll das Schlittenhunderennen stattfinden. Wie seither mit zwei Rennen am Samstag und Sonntag.

Die Gemeinde würde das Kurhaus zur Verfügung stellen und mit dem Tourismusbüro bei der Werbung mitwirken. Und sie sagt auch die Unterstützung des Bauhofes zu.

Feuerwehrkommandant Werner Stängle hat Unterstützung im Außenbereich und an den Strecken durch Feuerwehrkameraden zugesagt. Die Bewirtung im Kurhaus am Musherabend werden möglicherweise die Rotensoler Fuchshexen übernehmen – bei denen Stängle ebenfalls Vereinsmitglied ist.

Sponsoren- und Bandsuche für den Musherabend sowie die Rennorganisation liegen in Händen von Landau und seinem Team als Ausrichter. "Wir sind weiterhin kräftig auf Sponsorensuche", merkt er an, "wir möchten gerne eine hochkarätige Band aus dem lokalen Umfeld engagieren. An die Zukunft des Rennens glaube ich in jedem Fall."