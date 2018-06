Am 15. und 16. Juni geht die Spendenfahrt Vollack Klassik in die sechste Runde. Es starten ungefähr 30 Oldtimer zu einer eintägigen Tour. Es geht über landschaftlich reizvolle Routen – unter anderem nach Dobel. Bei einem Stopp im Kurhaus empfängt hier Bürgermeister Christoph Schaack am Samstag die Fahrer. Organisator und Namensgeber der Oldtimer-Tour ist die Vollack Gruppe aus Karlsruhe. Die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren gehen in diesem Jahr an die Hanne-Landgraf-Stiftung, die sich gegen Kinderarmut in Karlsruhe einsetzt. Foto: Veranstalter