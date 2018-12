Dobel "Richtigen Generationenwechsel" prophezeit

Sabine Nobel und Antje Mieves, beide FuD, haben demnächst ihre erste Fünf-Jahres-Periode absolviert. Beide würden gerne weitermachen – wenn es die Begleitumstände zulassen. "Ich bin perfektionistisch", gesteht Nobel, "ich mache das nur weiter, wenn ich vollen Einsatz leisten kann". Das hängt mit von der eigenen Gesundheit ab. "Ich entscheide immer so", erklärt sie, "wie es meines Erachtens am besten für die Bürger ist. Da hole ich mir im Vorfeld Infos von den erfahrenen Ratskollegen – egal von welcher Liste. Ich habe schon manches von ihnen gelernt."

Ähnlich hohe Ansprüche an sich selbst hat Mieves: "Wenn ich gut machen will, was ich tue, muss ich irgendwas streichen. Die Gemeinderatsarbeit ist wesentlich umfangreicher, als ich anfangs dachte. Einerseits ist sie genau meine Sache. Andererseits muss ich abwägen zu meiner Familie, der selbstständigen Arbeit und meinem ehrenamtlichen Engagement in der Dobler Jugendarbeit." Mieves lobt das menschliche Miteinander des Gemeinderates über die Listen hinweg.

Den grundlegenden Generationenwechsel gibt es wahrscheinlich in der PD-Fraktion. Eine erste interne Besprechung fand diese Woche statt. Lothar König, dienstältester Gemeinderat mit bald 48 Jahren Zugehörigkeit zum Gremium, einst angetreten als einer der "jungen Wilden", hört mit 74 Jahren "definitiv auf". "Nach zehn erfolgreichen Wahlperioden ist es höchste Eisenbahn!", beschreibt er seine Entscheidung mit Humor.

Sein PD-Kollege und Sprecher der Liste, Bernhard Kraft, gibt sich noch bedeckt: "Ich bin über 40 Jahre im Gemeinderat, werde 71 Jahre alt. Da denkt man schon, dass mal Jüngere ran sollten. Aber wir müssen das zuallererst in der Fraktion klären. Wenn zu viele erfahrene Gemeinderäte aufhören, ist das auch schlecht."

Eine Herausforderung

Roy Kieferle (PD) ist ebenfalls am Zweifeln: "Ich bin in den 1980er-Jahren, also vor über 30 Jahren, ganz klar für den Fremdenverkehr angetreten. Als dessen Vertreter im Rat sehe ich mich. Momentan ist da nach meinem Gefühl wenig Perspektive. Auch der kollegiale Austausch der Gastronomen untereinander fehlt. Ich engagiere mich nur, wenn ich was bewegen kann. Im Moment fahren die Züge ohne Dobel ab."

Der Nächste in der Reihe der lang gedienten PD-Gemeinderäte ist Reimund Ruff, bald 25 Jahre dabei. "Eigentlich wollte ich aufhören, da ich viele andere Verpflichtungen habe", gibt er zu, "aber wenn so viele andere gehen, fällt es mir schwer. Es wird so oder so einen großen Umbruch im Rat geben. Bei beiden Listen."

Einen anderen Ansatz – mit ähnlichem Ergebnis - hat Markus Treiber (PD), der ebenso "am Überlegen und Schwanken" ist: "Man muss die Zeit investieren können. Neben Familie, Beruf und Vereinsarbeit. Das ist eine Herausforderung. Denn eine Karteileiche im Rat will ich keinesfalls sein." Eigentlich sei das Projekt Sporthalle "das Ding" gewesen, für das er vor zehn Jahren angetreten sei. Nach dessen erfolgreicher Beendigung sehe er aber auch: "Die Entwicklung der Gemeinde hört nicht auf." Er möchte auf jeden Fall weitere potenzielle Gemeinderatskandidaten begeistern. Auch solche, die die Gemeinde nicht nur durch die "Ureinwohnerbrille" sehen.

Und Martina Naumann (PD), mit großem Stimmenanteil 2014 neu in den Rat gewählt? Auch in ihrer Brust schlagen zwei Herzen: "Ich habe derzeit viele private Herausforderungen. Das zweite Kind, der Hausbau, die Vereinsführung. Das wird schwierig." In einem ist sie sich sicher: "Die Gemeinderatswahl 2019 in Dobel, die wird spannend."