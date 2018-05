Dobel "Problem liegt manchmal im Detail"

Dobel/Neuenbürg. Er ist selbst Motorradfahrer, "daher findet am heutigen Sonntag – bei bestem Motorradausflugswetter – eine knapp fünfstündige Kontrolle an zwei Standorten statt". Eine davon an der L340 zwischen Eyachbrücke und Dreimarkstein: "Die Strecke ist stark frequentiert und Einstieg für viele Zweiradfahrer, die sich auf eine Nordschwarzwaldtour machen", so Werner.

Vorbereitet vom Team des Verkehrskommissariats in Pforzheim um Einsatzleiter Nicolai Jahn, waren an der Kontrollstelle 15 Kollegen im Einsatz, darunter Mitglieder des landesweiten Kompetenzteams Motorrad (KTM). "Schließlich muss man fast Zweiradmechatroniker sein, um manche bauliche Veränderung überprüfen zu können", so Jahn. So wurden die von der Eyachbrücke herauffahrenden Motorräder nicht nur bei übertretener Geschwindigkeit in den Parkplatz eingewunken, sondern auch ganzheitliche Kontrollen, sprich Überprüfung von Führerschein, Fahrtauglichkeit sowie technischer Veränderungen am Motorrad durchgeführt. Wobei die Polizisten schwerpunktmäßig jene Zweiräder ins Visier nahmen, die etwa durch besondere Lautstärke oder bauliche Details auffielen.

"Wobei das Problem manchmal im Detail liegt", wie einer der KTM-Spezialisten feststellte, der die Anbringung von Rück- und Bremslicht an einer schweren Harley monierte – und dann feststellte, dass dies vom TÜV genehmigt worden war.