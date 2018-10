Dobel "Noch nichts bereut"

Warum nicht nach privaten auch berufliche Veränderungen, sagte er sich vor wenigen Jahren – da stand gerade die Bürgermeisterwahl in Dobel an. Weil Schaack eine neue Herausforderung mit Verantwortung suchte, bewarb er sich. Mit weitreichender Konsequenz: Die Hälfte der am 2. November 2014 angetretenen Amtszeit ist fast um. Und da sein Nachbar und Vereinsvorsitzender des Tennisclubs Hannes Pfoh mit ihm gewettet hatte, dass Schaack gleich im ersten Wahlgang gewählt würde, war der Tennisclub der erste Verein, in den der frischgebackene Rathauschef eintrat. Mittlerweile sind es noch einige mehr: "Ich bin neugierig, höre in den Hauptversammlungen gerne, was passiert, organisiere Ausflüge mit."

Doch nicht nur Amt, Vereine und Feuerwehr binden den Bürgermeister an Dobel: 2013 hat er hier auch Ehefrau Ina kennengelernt. "Beim Hundespaziergang", grinst er – "ich zu einer ganz unüblichen Zeit, sie auf einer für sie unüblichen Route". Gut und sprich: Es sollte einfach sein. Im Sommer 2017 haben beide geheiratet und zogen mit Schaacks Sohn und den drei Kindern seiner Frau aus erster Ehe zusammen. Der Nachwuchs ist mittlerweile größtenteils ausgeflogen.

Schaack mag viele Plätze "seiner" Gemeinde: "Mein Lieblingsort ist von der Tageszeit abhängig: Morgens, wenn die Sonne aufgeht, auf der eigenen Terrasse bei einer Tasse Kaffee; abends beim Spaziergang mit den Hunden am Südhang – am Grüßgottweg! – oder mit Blick zum Sonnenuntergang am Wasserturm. Und das Highlight: nachts auf unserer Terrasse mit Blick in den Sternenhimmel."

Schaack ist in Dobel angekommen und in seinem Bürgermeisteramt: "Ich habe noch nichts bereut. Auch wenn man oft Kompromisse schließen muss. Für die Bürger, ihre Lebensqualität möchte ich gute Bedingungen schaffen. Ich bin stolz, dass wir von den Familienbesucherinnen über die Offene Jugendarbeit, den Mittagstisch bis zum Senioren-Einkaufsfahrdienst zahlreiche Angebote für viele Lebensphasen haben."

Ohne Ehrenamt ginge das nicht, ist sich der Bürgermeister bewusst. "Was die Dobler da leisten, ist bewundernswert. Das habe ich vorher nirgends so erlebt. Gelebte Solidarität, echte Kameradschaft." Offen geht er durch den Ort, wenn er mal zu Fuß unterwegs ist, grüßt hier jemanden, hält dort ein Schwätzchen. "Mein Radius hat sich erweitert. Ich habe durch mein Amt zahlreiche Leute mehr kennengelernt. Die Besuche bei Jubilaren sind beispielsweise sehr erkenntnisreich. Ich bekomme da auch immer wieder lebenserfahrene Ratschläge."

Für das kommende Jahr kann Schaack sicher guten Rat brauchen: im doppelten Wortsinn. Die Gemeinderatswahl steht bevor. Der eine oder andere Wechsel deutet sich an. "Ich habe schon Leute angesprochen, sich doch aufstellen zu lassen", sagt der Bürgermeister, "ich wünsche mir zahlreiche Kandidaten für ein konstruktives Miteinander".

Optimismus für die Zukunft wünscht Schaack sich und den Bürgern von Dobel: "Ich bin stolz auf die Gemeinde, sage gerne, dass ich aus Dobel komme. Mich freuen auch mal Kleinigkeiten – wenn jemand unsere tollen Blumenrabatten bewundert." Und erfolgreiche große Projekte wie die 2017 eingeweihte Sporthalle.

Die Zukunft aktiv angehen, das möchte Schaack auch die kommenden Jahre: "Die Ausweisung von Bauland und ein neues Gewerbegebiet gehören dazu. Beim Tourismus sollten wir mit dem werben, was wir mit wenig finanziellem Aufwand anbieten können: mit der Natur. Geotouren zum Beispiel."

Ob ihm immer alle zustimmen? "Manchmal sind sie Sturköppe, die Dobler", grinst Schaack und relativiert sogleich: "Ich mag sie!" – Und dann geht er auch schon über zum "Wir": "Wir sind immer ein bisschen anders, wir Dobler. Manchmal kritisch und streitbar, siehe Windkraft – aber nie ›mainstream. Da bin ich stolz drauf."