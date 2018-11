Dobel Nicht nur beraten: willkommen heißen

Dobel. Wer dieses Jahr Nachwuchs bekommen hat, wurde erstmals von Ina Schaack oder Julia Zängl, einer der beiden Dobler Familienbesucherinnen, mit einem Gruß von der Gemeinde überrascht. Wie beim Neujahrsempfang angekündigt, kommen die Damen nach entsprechender Anmeldung zu Besuch und bringen eine Mappe voller Infos und Kontaktadressen des Landkreises sowie der Gemeinde mit. Dazu Dinge wie einen Stapel kostenloser Windel-Abfallsäcke.

"Wir wollen nicht tiefergehend beraten, sondern den neuen Dobler Nachwuchs willkommen heißen und Tipps mitbringen, welche Angebote es gibt und wohin man sich mit welchen Anliegen wenden kann", so Schaack. Wie ihre Kollegin Zängl hat sie eine sozialpädagogische Ausbildung. Während die 51-Jährige in einer Jugendeinrichtung arbeitet, ist die 32-jährige Zängl Erzieherin in einem Kindergarten. Mit diesem Hintergrund – und auch weil beide selbst Mütter sind – können sie die Herausforderungen frisch gebackener Eltern gut nachvollziehen. Betreut und geschult werden sie vom Fachdienst "Frühe Hilfen" am Landratsamt Calw. Dort haben sie ihren Einführungskurs absolviert und erhalten regelmäßig Fortbildungen. "Außerdem gibt’s Treffen im großen Kreis zum Erfahrungsaustausch mit anderen Familienbesucherinnen", so Zängl. Beide Frauen erhalten für ihren Dienst eine Aufwandsentschädigung von der Gemeinde.

Brötchentüte zum Befüllen