Dobel Netto-Überfall: Täter auch in Höfen aktiv?

Allerdings, teilen die Beamten mit, gingen die Ermittler derzeit einer interessanten Beobachtung nach: Zwei Zeugen hatten am vergangenen Samstag auf dem Gelände eines Discounters in der Wildbader Straße in Höfen zwei Männer beobachtet, die sich auffällig verhielten. Die beiden hielten sich gegen 21 Uhr in einer dunklen Ecke nahe einem Container auf. Laut Polizei sei es nicht auszuschließen, dass es sich bei den Männern um die Räuber von Dobel handele. Diese, so die Beamten, könnten auch diesen Discounter ausspioniert haben.

Zudem gebe es Hinweise darauf, dass die Täter nach dem Überfall zu Fuß in Richtung Neusatzer Straße und dem dortigen Waldgebiet geflohen seien. Weitere Hinweise an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555.