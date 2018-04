Dobel Kriminalitätsstatistik in Gemeinderatssitzung vorgestellt

Die Polizei mache ihre Arbeit: Die Aufklärungsquote über alle Straftaten liege im Landkreis Calw bei nahezu konstant fast 65 Prozent, in Dobel bei 55 Prozent nach 45 Prozent im Jahr 2016. Allerdings stieg die Zahl der Taten in der Gemeinde von 53 auf 67 um 26 Prozent überproportional an. Landgraf führt dies auf ein verändertes Anzeigeverhalten zurück.

Auf Platz vier

Bei den Delikten ging die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter von zwei auf einen zurück, die Zahl der Körperverletzungen stieg von sieben auf neun, die von Diebstahl von neun auf 15. Diese Zahlen seien nicht besorgniserregend, man müsse aber dran bleiben. Immerhin liegt Dobel im Landkreis bei der Kriminalitätsbelastung auf Platz vier.