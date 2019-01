Selbst im heilklimatischen Kurort Dobel auf 700 Metern Höhe waren weiße Weihnachtsferien (fast) Fehlanzeige. Nachdem es am Donnerstagnachmittag auf der Sonneninsel zumindest alles kräftig überpudert hatte, ließen es sich die kleinen Schnee-Fans Benedikt Enders, Dana Schatz (von links) und Luis Schatz – auf dem Foto auf dem Arm von Mutter Lisa – am Freitagvormittag nicht nehmen, am Wasserreservoir unweit des Wasserturms erste Rutschversuche zu unternehmen. Heiß begehrt war dabei selbstverständlich Danas Weihnachtsgeschenk, der nagelneue pinkfarbene Lenkbob. Foto: Gegenheimer