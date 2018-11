Dobel Jahresbilanz für neue Sporthalle

Neben der Volkshochschule und im ersten Winter auch dem Tennisclub sind es die Dobler Sportfreunde, die die neue Halle vor allem im Winterhalbjahr konsequent nutzen. Nicht nur, dass ihr Hallenturnier 2018 erstmals seine Heimat in der ortseigenen Sporthalle fand und die Jedermänner gerne kommen, auch die sechs Jugendmannschaften nutzen das Wintertraining gerne. "Die Kleinsten begeistern wir so deutlich besser für den Trainingsbetrieb", erklärt Sportfreunde-Chef Markus Treiber und ergänzt: "Die Gebühren sind es uns wert. Früher mussten wir im Umkreis verschiedene Hallen anfahren – jetzt sind wir hoch zufrieden hier vor Ort."

Die Parallelbelegung mit dem TSV klappt. Nicht nur, wie dessen Vorsitzende Lisa Schatz verrät, dass sich "für die Hallensaison 2018/19 Markus Treiber und ich kurz abgestimmt" haben und keine größere Zusammenkunft nötig war – der TSV verschiebt im Winter das eine oder andere Angebot oder gibt die halbe Halle an die Sportfreunde ab.

Höhere Beiträge akzeptiert

Auch die Akzeptanz der Mitglieder für eine moderate Beitragserhöhung im Verein wegen der Hallennutzungsgebühren sei gegeben: "Die Gemeinde hat uns durch die Beitragshalbierung bei der Nutzung durch Jugendgruppen und die Erhöhung der Bezuschussung in diesem Bereich deutlich unterstützt." Schatz freut sich über die vielen Möglichkeiten der Halle. Wie ihre Vereinskollegin und Übungsleiterin, "Frau Sporthalle", Sabine Seibold. Die schwärmt: "Die Halle ist sagenhaft. Mich fasziniert neben der Ausstattung auch Lage und Architektur. Bei der "Entspannungsreise" am Schluss meiner Kurse fühle ich mich mitten in der Natur. Da schaut man zu den bodentiefen Fenstern raus und kann die große Ulme beobachten. Und hinten raus ist an klaren Abenden der Sonnenuntergang zu sehen."

Einen besonderen Beitrag zur "Vereinsverständigung" hat sie in der Schneephase des letzten Winters geleistet, wie sie schmunzelt: "Die Erste Mannschaft der Sportfreunde konnten wetterbedingt mehrmals nicht auf ihren Platz. Also haben sie donnerstags mit meinen Fitness-Powermix-Männern mittrainiert. Sie waren danach ganz schön k.o.!"

Die Möglichkeiten der Halle sind damit noch nicht am Ende. Während der Umbauzeit im Kindergarten will die Gemeindeverwaltung die Halle – abgestimmt mit der Schule – dem Kindergarten für Sportaktivitäten zur Verfügung stellen. Und weil der Kindergarten auch als Café hierfür wegfällt, beim bevorstehenden Adventsmarkt am 1. und 2. Dezember die Mädchen und Jungs der Offenen Jugendarbeit erstmals vom Hallen-Multifunktionsraum aus Kaffee- und Kuchenverkauf des Marktes durchführen lassen.