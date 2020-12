Dobel Herzlich unter die Fittiche genommen

Die beiden Dobler Frauen, bereits im Arbeitskreis Asyl engagiert, nahmen die damals sechsköpfige Familie maßgeblich unter ihre Fittiche. Schöffler als gelernte Krankenschwester kümmerte sich vor allem um die gesundheitliche Versorgung, die zu Beginn viel Zeit in Anspruch nahm. Einschließlich des zugehörigen "Papierkrams". Ob per Auto oder per Bus – "… damit sie möglichst schnell lernten, diese Dinge auch selbständig zu erledigen" – war sie zahllose Male mit Mutter Esra und den Kindern unterwegs. Hat ihnen geholfen, sich ganz elementar im Alltag zurechtzufinden, warme Kleidung für den ersten Winter zu besorgen.

Ein Erlebnis ist Schöffler noch besonders präsent: "Als im März 2018 der Jüngste, Mohammed, zur Welt kam, habe ich ihn und seine Mutter im Krankenhaus in Pforzheim abgeholt. Gerade eine Handvoll! Er hat sich prächtig gemacht" Eine ganz enge Beziehung besteht auch nach wie vor zu Flade. Einen echten Ämtermarathon brachte sie immer wieder mit der Familie hinter sich. Begleitete und fuhr sie zu Terminen, wurde nie müde, sich einzusetzen: "Die Familie liegt mir einfach am Herzen." Selbst von der Uniklinik in Tübingen holte sie sie ab, als dort Tasmin, die Zweitjüngste, noch einmal wegen eines Geburtsfehlers operiert werden musste.

Während der Vater früh nach Pforzheim zum Grundlagen- und Sprachkurs fuhr, sich auch am Computer manches selbst beibrachte – Arabisch konnte er lesen und schreiben –, kümmerten sich Flade und Schöffler von Beginn an intensiv um die sprachliche Förderung der Mutter und vor allem der Kinder, hielten und halten den Kontakt mit der Schule. "Mir ist es wichtig, dass unsere Kinder gut Deutsch lernen", wertschätzt Vater Abdulhadi dieses Engagement, "damit sie selbständig werden können".

Er selbst arbeitet mittlerweile in einem metallverarbeitenden Betrieb in Bad Wildbad in unbefristeter Stellung, ist stolz, seine Familie in einem gesicherten Umfeld selbst ernähren zu können.

Gefährlicher Weg

Doch bis dahin war es ein steiniger, ein gefährlicher Weg: 2012 bereits, so erzählt er, sei er zunächst alleine aus seiner bürgerkriegsgeprüften Heimat im syrischen Aleppo ins Nachbarland Libyen gegangen. Dort baute er eine kleine Existenz als Brunnenbauer auf, holte nach einem knappen Jahr die Familie – damals neben Mutter Esra Sohn Shadi und Tochter Shadia – nach. Sie lebten nicht schlecht, die Töchter Sajida und Tasmin kamen zur Welt. Doch der Druck der libyschen Milizen nahm zu. Dreimal sei er verschleppt worden, berichtet der Syrer, um Geld von ihm zu erpressen: Geld oder Leben. Schließlich musste er dafür sogar seine Maschinen verkaufen. Die Lebensgrundlage war weg.

Ohne Klagen erzählt der Familienvater, fast abgeklärt, hier, im sicheren Dobel, wie er sich zur Flucht übers Mittelmeer nach Italien entschloss: "Das war keine leichte Entscheidung mit vier Kindern." Shadi, damals acht Jahre alt, heute locker, mit einem verschmitzt-offenen Grinsen, ergänzt: "Ich erinnere mich genau. An alles. Die Überfahrt im Boot. Ich hatte große Angst." Per Auto und Bahn gelangte die Familie nach Deutschland, nach Meßstetten in die Landeserstaufnahmestelle. Von da ging es weiter nach Dobel.

"Da war es gleich viel besser als in Syrien oder Libyen!", gesteht Shadi, der bereits Dinge erlebt hat, von denen andere Kinder allenfalls einmal im Fernsehen gehört haben. Er habe schnell Freunde gefunden, grinst der Elfjährige.

Doch auch in Dobel war zunächst kein dauerhaftes Bleiben. Nach Feststehen des Bleiberechtes musste sich Familie Alklhef eine Wohnung suchen. Helferin Flade war einmal mehr mit viel Engagement dabei: "Das war schwierig. Mit fünf Kindern." Schließlich fand sich in Bad Wildbad eine Wohnung, die mit viel Eigenarbeit, aber auch Unterstützung durch den Dobler Asylkreis, renoviert wurde. Flade hörte außerdem von dem blechverarbeitenden Betrieb, der Arbeitskräfte suchte, fuhr mit dem Familienvater hin – und er wurde eingestellt. Zumal er mittlerweile auch den Führerschein erfolgreich in der Tasche hatte.

Zwar mussten sich die Kinder wieder in einer anderen Schule einfügen, doch es ging aufwärts. Als die Wohnsituation in dem alten Bad Wildbader Haus immer unbefriedigender wurde, war es wieder "die Christel“", die den entscheidenden Kontakt auftat: In Dobel gab es eine leerstehende ältere Haushälfte. Die Eigentümerin erklärte sich bereit, an Familie Alklhef zu vermieten.

Also 2020 noch einmal ausräumen, renovieren, umziehen – für zwei Wochen wohnte die siebenköpfige Familie gar übergangsweise bei Flade, bis "ihr" Haus bezugsreif war.

Die Kinder, an Unstetigkeit praktisch das ganze Leben lang gewöhnt, hatten erstmals ihre eigenen vier Wände. Der verwilderte Garten wurde freigeschnitten. "Wir wollen Tomaten ziehen", freut sich Shadi auf den kommenden Sommer.

Alte Freundschaften in der Dobler Schule wurden aufgefrischt. Auch von Shadia. Sajida kommt voraussichtlich nächstes Jahr ebenfalls in die Schule. "Sie macht sich gut im Kindergarten", freut sich Unterstützerin Schöffler. Nach wie vor unterstützt sie zweimal wöchentlich Shadi bei den Hausaufgaben. Freut sich besonders, dass er selbst, beim Rückumzug nach Dobel, sie darum gebeten hat. Flade wiederum hilft Shadia, die in der zweiten Klasse ist, ebenso regelmäßig. Beide sind stolz auf die Fortschritte ihrer Schützlinge. Und bekommen viel Zuneigung zurück.

Zu guter Letzt noch einmal zurück zu den adventlichen Engeln, die die Kinder von Peter Schöffler geschenkt bekamen: Respektvoll wie der Holzkunsthandwerker ist, hat er vorab gefragt, ob die Eltern mit dem Geschenk dieser christlichen Symbole einverstanden sind. "Sicher", hat Abdulhadi Alklhef geantwortet: "Wir haben im moslemischen Glauben auch Engel. Und schließlich leben wir ja jetzt in Deutschland."