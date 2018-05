Dobel Hauptamtsleiter bereits ausgesucht

Noch keine Bewerbungen

Bürgermeister Christoph Schaack ist mit dem Staatlichen Schulamt in Pforzheim in Kontakt. Die neue Ausschreibung für die Rektorenstelle sei an das Karlsruher Regierungspräsidium weitergeleitet worden, die öffentliche Ausschreibung sei am 25. April erfolgt. Bisher gebe es aber noch keine Bewerbungen.

Ende März dieses Jahres verließ Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker die Gemeinde Dobel. Mittlerweile hat sich der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung unter den neuen Bewerbern für einen entschieden. Es handele sich um einen Kandidaten aus dem Nachbarbundesland Bayern, der bereits in ähnlicher Funktion tätig sei.