Dobel Gesunde Ernährung im Fokus

Preiswert und gut verpackt ist deren erste Maxime und nicht die Wertigkeit der Rohstoffe und deren Verarbeitung.

In den Augen von Kieferle sind Fertigprodukte Füllprodukte und diese sorgen für Übergewicht.

Von Weizenprodukten rät er ab und empfiehlt stattdessen den Einsatz von Dinkelmehl und Hafer in der heimischen Küche.

"Stoffwechselturbo pur"

Dinkelmehl mit seinem hohen Magnesiumanteil und Ziegenkäse zum Aufschließen der Orotsäure sind besonders wertvoll. Kuchen, Brot, Teigwaren aber auch Pizzen lassen sich mit Dinkelmehl sehr gut und bekömmlich zubereiten.

Hafer, sei so der Koch, wegen seines Kaliumgehaltes besonders wichtig für die Entwässerung des Körpers.

Asparaginsäure komme nicht nur im Spargel sondern auch in Petersilie, Kiwi und Ananas in hoher Konzentration vor und sei der "Stoffwechselturbo pur" und damit auch ein Schlankmacher.

Dinkelbrot: 700 Gramm Dinkelschrot (frisch gemahlener Dinkel Feinschrot), 1 Würfel Hefe, 1 gehäufter Teelöffel Meersalz, ½ Teelöffel Rohrzucker, 500-600 Milliliter Wasser, alle Zutaten zu einem Teig kneten, eine Stunde gehen lassen, Teig umschlagen (durchrühren), in Backform mit Backpapier füllen, 35 bis 40 Minuten gehen lassen, mit Messer über die Oberfläche streichen/Oberfläche einritzen, im Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, 60 Minuten backen, nach 40 Minuten Hitze auf 150 Grad zurücknehmen, nach der Backzeit aus der Form nehmen. Beim Abklopfen des Brotes muss dieses hohl klingen. Tipp: Wer unsicher ist, lieber das Brot etwas länger im Ofen lassen, damit es auch richtig durchgebacken ist. Fitness-Aufstrich für vier Personen: 200 Gramm fein gemahlener Grünkern, 1 mittelgroße Zwiebel fein gewürfelt, 1 mittelgroßer Apfel geschält und entkernt, klein geschnitten, 1 kleiner Bund Majoran, 1 Esslöffel fein geschnittener Petersilie, 1 Esslöffel Schnittlauchröllchen, Salz und Pfeffer aus der Mühle, 1 Esslöffel Kokosschmalz.

Zubereitung: Grünkernschrot in 500 Milliliter Wasser unter Rühren kurz aufkochen, Salz und Pfeffer hinzugeben, auskühlen lassen, Zwiebel und Apfel in etwas Kokosschmalz weich dünsten, abkühlen lassen, zum Grünkern hinzu geben, Kräuter und Kokosschmalz beigeben, mit Handmixer cremig rühren, abschmecken, in Schraubglas oder kleine Schale geben, im Kühlschrank bis zum Gebrauch aufbewahren.