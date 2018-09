Dobel Einbrechern keine Chance geben

Von der positiven Bilanz der Polizei profitiert das Opfer eines Wohnungseinbruchs nicht oder nur sehr wenig. Lassen sich die materiellen Schäden, vorausgesetzt das Opfer ist ausreichend versichert, noch einigermaßen zufriedenstellend regeln, bleiben bei den Opfern Unsicherheit bis hin zum Trauma über das Eindringen in die Privat- und Intimsphäre oft über Jahre hinweg fortbestehen.

Zum materiellen Schaden kommt für die Opfer des Wohnungseinbruchs der ideelle Schaden hinzu. Es werden Gegenstände entwendet, die nicht mehr zu ersetzen sind, auch Erbstücke, die mit Erinnerungen an Verwandte verbunden sind.

Viele der Geschädigten haben nach der Tat Angst, die sich durch Schlaf- oder Essstörungen, Magen-, Rücken- und Kopfschmerzen äußert.

Teilweise geht dies so weit, dass Opfer die Wohnung wechseln, da ihnen der Gedanke unerträglich ist, dass ein Fremder an ihren persönlichsten Gegenständen war, in ihre Intimsphäre eingedrungen ist. Über das vergangene Jahrzehnt hinweg, stiegen die Wohnungseinbruchzahlen mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit immer explosionsartig an. Auch die Fachleute können sich diesen Anstieg nur unzureichend erklären. Unbestritten ist, dass die früher hereinbrechende Dunkelheit die "Arbeit der Einbrecher" begünstigt.

Mehr als 40 Prozent der Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken, weil Haus- und Wohnungsbesitzer präventive Vorsorge getroffen haben.

Mit Hans-Joachim Rausch, dem Leiter technische Prävention beim Polizeipräsidium Karlsruhe, gibt ein langjährig erfahrener und äußerst kompetenter Referent beim Sportfreunde-Forum am Donnerstag, 13. September, ab 20 Uhr im Klubhaus der Sportfreunde Dobel an der Höhenstraße Tipps und Ratschläge an Interessierte weiter.