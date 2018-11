Dobel Durchbruch nach zwei Stunden

Dobel. Damit kann das Landratsamt Calw den vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung (ZVMW) am 25. September eingereichten Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis weiter bearbeiten. Der Zweckverband will mit den Quellen die stabile Wasserversorgung der Verbandsgemeinden auch in Engpasszeiten gewährleisten.

Hintergrund der eigens anberaumten Sitzung war die Ablehnung des gleichlautenden Antrags durch den Rat in seiner Oktobersitzung (wir berichteten). Bürgermeister Christoph Schaack hatte das seltene Mittel des Widerspruchs gegen den Beschluss angewandt. Gemäß Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Paragraf 43, Absatz 2, Satz 1.2 kann ein Gemeindeoberhaupt dies tun, wenn ein Beschluss seines Erachtens für die Kommune nachteilig ist. Dies tue er "im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach eingehender Prüfung sowie sorgfältiger Abwägung und Bewertung der vorliegenden Sachverhalte und Aspekte", sagte Schaack.

"Wir sind alle nicht begeistert. Manche andere Verbandsgemeinde hat nicht immer das Wohlergehen von Dobel im Blick. Aber es ist wohl notwendig in der Verbandsgemeinschaft", resümierte Sabine Nobel (FuD) nach zwei Stunden Information und Diskussion. Den Wasser-Spargedanken stärker ins Bewusstsein von Bevölkerung und Kommunen zu rücken, war Reimund Ruff (PD) und Antje Mieves (FuD) weiter ein großes Anliegen. Die Verbandsgemeinden müssten zuallererst ihr Leitungsnetz ertüchtigen und Wasserverluste reduzieren, verlangte Ruff. Steiner erwiderte, dies würde getan, allerdings sei in Kommunen, die ab den 1970er-Jahren stark expandiert hätten, das Leitungsnetz teilweise großflächig sanierungsbedürftig. Das sei nur über längere Zeiträume zu bewältigen. Varwig ergänzte, dass in der Rubrik "Wasserverluste" auch Bauhof-Gießwasser oder Löschwasser eingerechnet seien. Trotzdem merkte Bürgermeister Schaack mit Blick auf die anwesenden Wassermeister an, dass Dobel mit aktuell knapp fünf Prozent Verlusten beispielhaft gut dastehe. Mieves forderte mehr Aufklärung der Menschen, und Steiner nahm schließlich Markus Treibers (PD) Vorschlag mit, ein Infoblatt an alle Haushalte zu verteilen. Die von Treiber angefragte Erhöhung der Speicherkapazitäten, derzeit gesamt etwa 25 000 Kubikmeter, sei in wirtschaftlichem Rahmen nicht zu verwirklichen.