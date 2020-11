Dobel Drittes Testzentrum geht jetzt an den Start

Nur mit Termin

Die Öffnungszeiten in Dobel sind montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Dabei wird den zu Testenden ein Zeitfenster genannt, innerhalb dessen sie anfahren sollten. Zu Beginn sollen rund 50 Personen in zwei Stunden getestet werden, die Kapazität kann auf 80 hochgefahren werden. Es werde aber Wert darauf gelegt, so Wiehe, möglichst nur symptomatische oder direkte Kontaktpersonen zu testen, also die Kapazitäten streng nach Indikation und Prioritäten zu vergeben.

Der zu Testende meldet sich am Bürocontainer mit seinen Daten an, fährt im Auto in das Zelt ein und wird dort, ohne den Wagen zu verlassen, getestet. Der reine Test dauere nur wenige Minuten, so Rühle. Die Tests werden abends fürs Labor abgeholt. In der Regel erhalte der Getestete am Folgetag sein Ergebnis, bisher durch Anruf des Landratsamtes.

Zu den Öffnungszeiten des Drive-In-Zentrums am Nachmittag und nicht am Abend merkte Mediziner Niehoff an: "Keinesfalls sollte eine möglicherweise infizierte Person noch ihren Arbeitstag zu Ende bringen und abends irgendwo versuchen, sich testen zu lassen." Vielmehr sollte man zu Hause bleiben und nur direkt zum vereinbarten Test fahren.

Hendrik Niehoff, Allgemeinmediziner und Neurochirurg, ist übrigens jener Mediziner, der bereits seit einiger Zeit mit Dobels Bürgermeister Christoph Schaack in Kontakt steht und sich möglicherweise in Dobel mit einer Praxis niederlassen möchte.