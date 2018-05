Dobel Drei Schwerverletzte bei Unfall

Dobel. Gegen 12.20 Uhr krachte es am Donnerstag, 3. Mai, auf der L 340 zwischen Dobel und Dreimarkstein. Ein Audi A3 befuhr die Straße in Richtung Dobel und versuchte wahrscheinlich, in einer lang gezogenen, schlecht einsehbaren Kurve einen vor ihm fahrenden Lastwagen zu überholen.