Dobel (geg). Der Skilift am Wasserturm ist am kommenden Wochenende, Samstag, 12., und Sonntag, 13. Januar, voraussichtlich von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet, wie die Dobler Sportfreunde mitteilen. Für Langläufer sind aktuell bereits die Wiesenrunden am Loipentor sowie eine kleine Runde auf der Mannenbachheide jeweils für klassischen und Skatingstil gespurt, so Bernhard Kraft vom Loipenspurteam. Tagesaktuelle Informationen können über das Schneetelefon mit der Nummer 07083/7 45 31 abgerufen werden.