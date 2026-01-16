Dobel braucht neuen Bauhof: Ist Zusammenarbeit mit Bad Herrenalb nur „Plan B“?

Bad Herrenalb und Dobel brauchen einen neuen Bauhof. Deshalb gibt es Überlegungen, die beiden Einheiten zusammenzulegen. Doch die Ansichten dazu gehen deutlich auseinander.
Dobel braucht bis 2030 einen neuen Bauhof. Auch in Bad Herrenalb besteht dringender Handlungsbedarf. Deshalb kam die Idee eines gemeinsamen Bauhofs im Gebiet Frauenwäldle auf. Die Gemeinderäte beider Kommunen stimmten für eine Machbarkeitsstudie „Interkommunaler Bauhof“. Doch die Voraussetzungen sind in Bad Herrenalb und Dobel recht unterschiedlich.