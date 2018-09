Dobel Brand: Mann erleidet Rauchgasvergiftung

Durch einen aufmerksamen Hausbewohner wurde gegen 20.30 Uhr in dem Wohnhaus in der Neuen Herrenalber Straße ein akustischer Rauchmelder wahrgenommen. Schnell eilte der Mann zur Dachgeschosswohnung. Da der Wohnungsinhaber die Tür nicht öffnete, betrat der 62-jährige Hausbewohner mit einem Zweitschlüssel die Wohnung. Der 50-Jährige lag zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos in der stark verrauchten Küche.

Der bewusstlose Mann wurde durch den Notarzt erstversorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Dobel sowie Bad Herrenalb, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 40 Kräften vor Ort waren, wurden die Flammen gelöscht und im Anschluss die Wohnung belüftet.