Dobel Baustelle sorgt für Verwirrung

Dobels Hauptamtsleiter Lorenz Mayerlen hält engen Kontakt zum Regierungspräsidium, da Beschwerden meist im Dobler Rathaus eingehen. So wurde derart nachgebessert, dass auf den Busumleitungsstrecken wie der Eyachtalstrecke nur noch Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen sind. Auch die Ausschilderung der Umleitungsstrecken sei verbessert worden.

Irritierte Busfahrgäste

Miserabel nennen Bärbel und Peter Schöffler die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs in der ersten Baustellenwoche. So seien sie, wie andere Busfahrgäste auch, irritiert gewesen: Die Linie 716 von Pforzheim kommend fahre die eigens an der Volksbank eingerichtete Behelfs-Haltestelle an, die 719 jedoch die reguläre etwa 100 Meter weiter.