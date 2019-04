Dobel/Bad Herrenalb Leichen-Fund: Zwei Verdächtige vor Gericht

Die Bluttat mitten im Wald bei Dobel soll sich nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft so abgespielt haben, dass sich die drei Männer an einem nahen Parkplatz trafen. Mit fünf Millionen Volt aus einem Elektro-Schocker soll der irakische Autohändler noch in seinem Audi wehrlos gemacht oder betäubt worden sein.

Drei Schüsse aus der alten Parabellum trafen ihn dann außerhalb des Fahrzeugs in den Hals, hinter dem linken Ohr und – aus nächster Nähe – im Hinterkopf. Auch wenn ein vorbeikommender Autofahrer, der den Mann wohl schon kurze Zeit später am Straßenrand fand, per Notruf einen Schwerverletzten meldete, müssen die Schüsse laut späterer Obduktion sofort tödlich gewesen sein.

Die Anklage geht von Heimtücke gegen ein wehrlos gemachtes und zudem argloses Opfer aus, sieht aber auch die Verdeckung einer Straftat und den gemeinsamen Plan als Merkmale für einen Mord. Beide Angeklagten wollen laut ihren Verteidigern Aussagen machen. Da aber die psychiatrische Gutachterin bei der Prozesseröffnung noch nicht geladen war, wurden diese Angaben auf den nächsten Verhandlungstermin am ­3. Mai verschoben.