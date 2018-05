Dobel Aus schwerem Fahrwasser gerettet

Dobel. Nach einer schweren Niederlage in der begonnenen Rückrunde war der erst seit dieser Saison verpflichtete Trainer Matthias Steinbach mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Vereinsvorsitzender Markus Treiber und Mike Barth, bisher Kooperations-Ausschussmitglied, betreuten seither die erste Mannschaft.

Der zweite Vorsitzende Oliver Schmidt hatte schon zum Jahreswechsel signalisiert, sich aufgrund verstärkter Jugendtrainertätigkeit nicht mehr zur Wahl zu stellen. Sportwart Michael Müller kündigte an, zur turnusmäßigen Wahl 2019 nicht weiter zur Verfügung zu stehen. Überschattet war alles vom plötzlichen Tod von Schatzmeister Michael Schmidt vor wenigen Wochen. Als "Freund, Arbeitspferd und Macher", so Treiber, als Chef über die Zahlen sowie bei zahlreichen Zusatzaufgaben hinterlässt er eine schwer zu schließende Lücke. Sollte kein Schatzmeister in der Versammlung gefunden werden, so Treiber, stelle er, der die Aufgabe aktuell kommissarisch übernommen habe, sein eigenes Amt zur Disposition.

Fachvorträge beim Stammtisch