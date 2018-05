Dobel 32 mal technische Mängel festgestellt

Dobel/Neuenbürg. 85 Motorräder wurden während der gut vierstündigen Kontrolle am Sonntagmittag an der L340 zwischen Eyachbrücke und Dreimarkstein kontrolliert, so Einsatzleiter Nicolai Jahn vom Verkehrskommissariat Pforzheim. Noch einmal so viele zeitgleich bei der zweiten durchgeführten Kontrolle an der L 564 beim Bahnhof Marxzell.