DNA-Spuren gefunden: Staatsanwaltschaft informiert über vermisste Lina im Elsass

1 Französische Gendarmen suchten auch auf Motorrädern nach der im Elsass vermissten Jugendlichen Lina. Foto: Frederick Florin/AFP/dpa

Vor einem Jahr verschwindet die 15-jährige Lina im Elsass spurlos. In einem in Deutschland gestohlenen Auto findet die Polizei DNA-Spuren der Jugendlichen.









Ein Jahr nach dem Verschwinden der Jugendlichen Lina im Elsass will die Staatsanwaltschaft in Straßburg am Donnerstag (11.00 Uhr) über den Ermittlungsstand in dem spektakulären Kriminalfall in der deutsch-französischen Grenzregion informieren. Nachdem nach langer Fahndung DNA-Spuren der Jugendlichen in einem von einem Kriminellen genutzten Wagen entdeckt wurden, gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus. Hoffnung, die Jugendliche noch lebend zu finden, gab es kaum mehr.